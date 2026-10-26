¿Sabe usted que Kid Mount deja la música urbana por el tambor?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, siempre hay tiempo para celebrar el 30 aniversario de A Pantalla, por famoso que seas
¿Sabe usted que el artista limiao Kid Mount despejó este fin de semana su agenda para un evento en su tierra? ¿Que a pesar de estar de moda en el panorama musical gallego, el Entroido sigue siendo fundamental para él? ¿Que estuvo en el 30 aniversario de la asociación cultural A Pantalla tocando el tambor? ¿Que después se dejó ver de troula con los Festicultores por las calles de su Xinzo de Limia natal?
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