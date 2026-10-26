¿Sabe usted que Kid Mount deja la música urbana por el tambor?

¿Sabe usted que el artista limiao Kid Mount despejó este fin de semana su agenda para un evento en su tierra? ¿Que a pesar de estar de moda en el panorama musical gallego, el Entroido sigue siendo fundamental para él? ¿Que estuvo en el 30 aniversario de la asociación cultural A Pantalla tocando el tambor? ¿Que después se dejó ver de troula con los Festicultores por las calles de su Xinzo de Limia natal?