La obra de la N-525 en Xinzo obliga a desviar el tráfico hasta mayo

La capital límica volverá a los cortes de tráfico en próximo lunes 16 de marzo. Esta vez no será consecuencia del corte de la autovía, si no por las obras que se están realizando desde el pasado verano en la N-525. El tramo conocido como la avenida de Ourense quedará parcialmente cortado, obligando a desviar todo el tráfico que pretenda entrar a Xinzo hasta finales del mes de mayo.

Las obras de humanización de la travesía entra en una nueva fase tras el corte de la A-52, que provocó un ajuste en el calendario al obligar a la vía a soportar todo el tráfico. A pesar del ajuste, no hay “retrasos previstos sobre os prazos establecidos”, aclaran desde la Subdelegación del Gobierno, responsables de la obra a través del Ministerio de Transportes. “Os traballos xa están remotados a bo ritmo”, subrayan.

El corte parcial de la N-525 que requiere esta nueva fase obligará a los vehículos que quieran acceder a la villa por la avenida de Ourense tengan que tomar la primera glorieta -la que une con la A-52- y salir por la pista Zepetal hasta poder acceder a Xinzo por la avenida de Celanova -foto inferior-. Si bien el otro carril de la avenida de Ourense permanecerá abierto para salir de la capital antelana, el municipio ha tomado la decisión de desviar el tráfico pesado por una ruta alternativa a la de los turismos para mejorar la fluidez, obligándolos a salir por la calle Sitibal en la glorieta de la avenida de Celanova.

Además de habitilar tramos exclusivos para residentes, el concello comunicará el resto de “cortes ou desvíos puntuais de menor duración que xurdan durante a obra iranse avisando co avance das mesmas”. Este trabajo de coordinación con la Policía Local para controlar el tráfico viene acompañada de una petición a los conductores para que “extremen a precaución e sigan en todo momento a sinalización provisional e as indicacións da Policía Local”.

El recorrido para entrar y salir de Xinzo.

Estas obras “transformarán a principal arteria da nosa vila nun espazo máis sostible, seguro e accesible para peóns e ciclistas”, aclaran desde el concello. Con un presupuesto de más de 4 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, los trabajos deberán estar finalizados antes de este verano. Si bien la parte visible de una obra es importante, “o que non se ve é aínda máis importante”, recalcó Ramón Gómez, concelleiro de Obras e Mobilidade, indicando que antes de aceptar la titularidad de la vía una vez finalizadas, los técnicos municipales harán una inspección del resultado.

Además de dotar a las aceras de mayor anchura para seprar el tráfico de las zonas de peatones, se soterrará la línea de alumbrado público y se adaptarán las luces y semáforos existentes a las nuevas aceras. Además, la obra proyecta varias plataformas elevadas y un atenuador de velocidad, acompañados de dos nuevas glorietas en la avenida de Ourense.

Los trabajos han provocado contratiempos puntuales a algunos vecinos, que sufren cortes de luz principalmente: “Non sabemos se é que non avisan ou non nos enteramos, pereo as veces vaise a luz e tarda algo en volver, pero volve”. “O problema é cando te tes que duchar en auga fría porque o calentador é eléctrico”, se quejó un vecino que caminaba a su casa en medio de las obras. Pareciera que los dos primeros meses de 2026 han hecho mella en la paciencia de los limiaos, que después de todos los contratiempos vividos, se enfrentan a otros casi tres meses de cortes de tráfico.