¿Sabe usted que pese al caos vial en la circulación de Xinzo, los entroideiros no tardaron en sacarle punta? ¿Que los limiaos demostraron una vez más su celeridad para reaccionar con retranca a la actualidad?¿Que en pleno Domingo Oleiro, un grupo de amigos decidió disfrazarse de señal de aviso y regular ellos mismos el tráfico? ¿Y que más de un conductor se llevó una sorpresa al ver que las señales se movían?

