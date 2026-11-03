Piden dos años de cárcel por agredir sexualmente a su inquilina en Xinzo de Limia

La Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel y el pago de una indemnización de 1.000 euros por daños morales para un hombre acusado de agredir sexualmente a la mujer a la que arrendaba una vivienda en el municipio ourensano de Xinzo de Limia.

Las partes no han alcanzado un acuerdo de conformidad en la audiencia preliminar celebrada este martes en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense. Ante esta situación, se ha fijado la celebración del juicio para abril de 2027.

Según recoge el escrito fiscal, el acusado era arrendador de la víctima desde el 17 de abril de 2023 y acudía en varias ocasiones a la vivienda con el objetivo de "mantener contacto" con la perjudicada.

Los hechos que se juzgarán se remontan al 20 de noviembre de 2023. Sobre las 10,00 horas, el hombre acudió al domicilio y mantuvo una conversación con la mujer sobre los recibos que esta tenía pendientes de pago. Durante el transcurso de la charla, se abalanzó sobre ella e intentó tocarle los pechos, según sostiene la Fiscalía.

A continuación, la víctima se dirigió al dormitorio para coger su teléfono móvil y "grabar al acusado". Sin embargo, el hombre la siguió hasta la habitación y volvió a abalanzarse sobre ella en la cama. Según el relato fiscal, le quitó el pijama que llevaba puesto, se bajó los pantalones y procedió a realizarle tocamientos y roces.