La plaza de abastos de Xinzo de Limia está lista para su reapertura

La inminente apertura de la plaza de abastos de Xinzo de Limia supone la recuperación de uno de los servicios identitarios de la villa, concebido históricamente como el principal punto de encuentro social y comercial de sus vecinos. Tras años de declive, el Concello busca revitalizar este espacio alejándose del formato estándar.

El proyecto se fundamenta en las directrices del plan de “Mercados Excelentes” de la Xunta de Galicia. Chao Quintana, representante de la empresa Rural Consulting, encargada de elaborar el diagnóstico técnico de la plaza limiana, explicó que la supervivencia de los mercados tradicionales pasa por distinguirse de las cadenas de supermercados. Mientras que las grandes superficies cubren el abastecimiento básico mediante su capacidad logística y de precios, la nueva Plaza de Abastos debe centrarse en la proximidad, el producto de kilómetro cero, la venta especializada y generar una “experiencia de compra”. Para ello, es vital recuperar la función de la plaza como lugar de socialización, donde los clientes puedan no sólo adquirir el producto, sino también sentarse a tomar un café, degustar tapas in situ o conversar.

Nuevo modelo

Para materializar este nuevo modelo, el recinto ha sido redimensionado de manera racional. Lejos de las antiguas instalaciones sobredimensionadas que acababan acumulando persianas bajadas, el nuevo mercado cuenta con 12 puestos comerciales cuidadosamente diseñados. La oferta combina la venta tradicional de producto fresco —con espacios para carnicería, pescadería, frutería y verdura—, alimentación general y zonas no alimentarias, con locales gastronómicos y comida para llevar.

Además, la arquitectura del recinto incorpora un espacio central polivalente, concebido para acoger eventos, catas, demostraciones culinarias y actividades que dinamicen el flujo de visitantes.

El alcalde de Xinzo, Amador Díaz, celebró la puesta en marcha de un edificio que llegó a quedarse sin vida comercial, destacando el éxito de la primera fase de licitación, en la que ya se han adjudicado siete de los doce puestos disponibles. Entre las concesiones ya confirmadas se encuentran dos espacios para frutería y venta de bacalao, una panadería y un puesto no alimentario centrado en papelería creativa.

A estos negocios de proximidad se suma la entrada de la cooperativa Coren, que ha apostado por el recinto asumiendo un espacio dentro de las propias instalaciones. La oferta actual se completa con un puesto dedicado a ingredientes y productos sudamericanos, una iniciativa impulsada para dar respuesta a las demandas de esta creciente población en la comarca y un claro reflejo del análisis necesario para que las plazas de abastos recuperen el espacio que ocupaban en la vida cotidiana de las villas.

Así, Díaz apostó por un proyecto “que creo que vai ser o mellor mercado da provincia. Estamos traballando para que sexa un mercado vivo, un mercado diferente e por iso hai que agradecerlle á consellería, á Xunta, á Deputación e a todos os que puxeron aí o seu gran de area para que isto saia adiante”.

Reapertura prevista para Navidad e iniciada la segunda fase de licitación

Para completar el mapa comercial del recinto, el Concello ya ha puesto en marcha, aclarando que “xa está aberta”, la segunda fase de licitación, con el objetivo de cubrir los cinco puestos que continúan vacíos y para los que valoran diferentes ofertas, entre los que se incluyen espacios destinados a pescadería, carnicería, charcutería, un local gastronómico y otro de comida para llevar. El Concello anima a todos los emprendedores interesados a aprovechar esta “ferramenta de acompañamento” que ofrece el Concello y pasar por las dependencias municipales a lo largo de noviembre para recibir asesoramiento.

Con el avance de estas últimas adjudicaciones, el objetivo prioritario del gobierno local es que el espacio abra sus puertas en diciembre. Los plazos que maneja la administración buscan aprovechar al máximo el tirón comercial de la época festiva navideña y la gran concurrencia de gente que experimenta la villa en esas fechas. De esta forma, se pretende garantizar que el máximo número posible de vecinos y visitantes puedan asistir a la ansiada inauguración y conocer las nuevas instalaciones.

Presupuesto y tasas mensuales

El proyecto de rehabilitación ha requerido un esfuerzo conjunto que se acerca al millón de euros. La actuación arrancó con una aportación de 650.000 euros, un 80% de la Xunta y el 20% restante del Concello, y a la que se fueron sumando partidas de la Diputación. Para la fase final se ha formalizado un último convenio entre administración autonómica, provincial y local por valor de 210.000 euros. Las tasas mensuales oscilan desde los 56 euros hasta los 249,50 euros del de mayor superficie.

Una apuesta comercial de futuro

El nexo fundamental entre el pasado y el futuro de la plaza lo encarna Víctor Míguez, responsable de Froitas Fátima y el placero más antiguo de la instalación. Míguez, que resistió en solitario los años más duros del antiguo mercado, ocupará uno de los nuevos puestos y valora el cambio como “moi necesario”. El veterano destaca que la nueva distribución ofrece “máis vistas” y aplaude la incorporación de la zona de cafetería. Mínguez asegura tener “moitas ganas” de inaugurar su nuevo espacio y devolverle el pulso al corazón de Xinzo.