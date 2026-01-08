Las protestas del sector primario llegaron a Xinzo de Limia con una tractorada nocturna

Las protestas del sector primario llegaron este miércoles por la noche a la villa antelana tras las conversaciones mantenidas con los representantes de las administraciones públicas. Aunque durante toda la jornada del miércoles los tractores permanecieron inmóviles en el Parque do Toural de Xinzo de Limia, bajo la atenta mirada de numerosos agentes de la Guardia Civil debido a la advertencia de su posible partida hacia Ourense.

Según pasaban las horas y los protestantes manifestaban sus quejas —a la vez que negociaban con los cuerpos de seguridad—, la tensión se fue reduciendo, incluso llegando a retirar el tractor que bloqueaba la entrada a la Subdelegación en Ourense.

Estas negociaciones llegaron a Xinzo pasadas las 23,00 horas, después de que casi todos los tractores estacionados —que superan con creces la media centena— encendieran sus motores y luces.

Las varias decenas de agricultores y ganaderos que se concentraban en las inmediaciones esperaban la llegada de Miguel Gómez desde Ourense, al que recibieron efusivamente. Gómez conversó con los agentes de la Guardia Civil presentes, llegando al acuerdo de que podrían mover sus tractores por las calles de la villa.

Pasadas las 23,30 horas empezó un despliegue que recorrió diferentes calles de la villa, suscitando la curiosidad —y varias quejas— de los vecinos por su ruido. Durante más de media hora, los tractores cruzaron las arterias principales de la villa.

A la vuelta, los agricultores y ganaderos volvieron a aparcar los vehículos en la explanada donde se colocan los puestos de la feria de Xinzo y encendieron una pequeña hoguera.

Si bien fue una protesta pacífica y ordenada, los remolques de los tractores están llenos de “munición”, como decían algunos, cargados de tierra y purín.