El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del Convento do Bon Xesús da Limia, situado en el lugar de Trandeiras, en el municipio ourensano de Xinzo de Limia.

Esta publicación en el BOE llega después de que el Consello da Xunta diese el visto bueno al decreto el pasado mes de octubre.

Tal y como se recoge, el convento se encuentra en un territorio rural singular, al lado de la que fue la laguna gallega más extensa, y localizado en una colina a cuyos pies se asienta la aldea de Trandeiras.

Construido a principios del siglo XVI y regido por la orden franciscana, este convento responde al esquema clásico monástico y a su composición típica de iglesia y claustro. Para garantizar la autonomía de la comunidad, estas dependencias se complementaron con una serie de construcciones auxiliares de finalidad agropecuaria y una singular infraestructura hidráulica.

Mantuvo su función hasta la desamortización de principios del siglo XIX, cuando fue abandonado por los franciscanos y pasó a manos privadas. En el siglo XX, el deterioro y el expolio provocaron la ruina de la parte claustral, mientras la iglesia llegó a la actualidad en buenas condiciones.

Así, este convento es uno de los edificios históricos más significativos de la comarca de A Limia, con singulares valores arquitectónicos y artísticos. Se considera una obra de transición, entre el gótico tardío y el primer renacimiento gallego, de cuya etapa no hay una gran representación en Galicia.

"En definitiva, el Convento del Bon Xesús es un bien del patrimonio cultural de Galicia, con un carácter singular en el ámbito de la Comunidad Autónoma", sostiene la publicación.