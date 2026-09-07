¿Sabe usted que las rotondas sufren muchos accidentes, como la de la Dama da Lagoa, en Xinzo?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, la Dama da Lagoa vuelve a sufrir un duro golpe

El coche accidentado en la rotonda de la Dama da Lagoa, en Xinzo
El coche accidentado en la rotonda de la Dama da Lagoa, en Xinzo

¿Sabe usted que las rotondas sufren en muchas ocasiones los accidentes de tráfico en primera persona? ¿Que el sábado un conductor impactó contra la Dama da Lagoa, en Xinzo de Limia? ¿Que no es la primera vez que esta rotonda recibe el golpe de algún turismo? ¿Que este domingo aún se podían ver los restos del siniestro? ¿Que tengan fuente o no hay que tomarlas como marca la norma?

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