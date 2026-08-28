¿Sabe usted que las tornas se cambiaron en las sesiones +Deporte?

¿Sabe usted que en las sesiones de +Deporte La Región, los protagonistas son siempre los participantes?¿Pero que en la sesión de este jueves en Xinzo, las tornas cambiaron? ¿Que la protagonista fue Yuri, la monitora, al ser su cumpleaños? ¿Que sus alumnas habituales le dieron una sorpresa y le regalaron un bonito ramo de flores? ¿Que qué mejor manera de despedir el recorrido estival que con la gente que une?

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