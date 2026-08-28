¿Sabe usted que las tornas se cambiaron en las sesiones +Deporte?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la sorpresa de las alumnas a Yuri, monitora de las actividades +Deporte

Yuri, monitora + Deporte, y sus alumnas con el ramo de flores regalado por su cumpleaños.
Yuri, monitora + Deporte, y sus alumnas con el ramo de flores regalado por su cumpleaños. | La Región

¿Sabe usted que en las sesiones de +Deporte La Región, los protagonistas son siempre los participantes?¿Pero que en la sesión de este jueves en Xinzo, las tornas cambiaron? ¿Que la protagonista fue Yuri, la monitora, al ser su cumpleaños? ¿Que sus alumnas habituales le dieron una sorpresa y le regalaron un bonito ramo de flores? ¿Que qué mejor manera de despedir el recorrido estival que con la gente que une?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats