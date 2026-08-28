Ni la lluvia frenó las ganas de zumba de los vecinos limiaos

Ni siquiera la inoportuna lluvia logró frenar las ganas de bailar en A Limia. La actividad de zumba organizada por +Deporte La Región recaló este jueves en Xinzo de Limia para celebrar la última cita de su calendario de verano, logrando congregar a cerca de un centenar de participantes. Debido a las inclemencias meteorológicas, la organización se vio obligada a trasladar la sesión a cubierto, celebrándose finalmente en la pista del pabellón del IES Cidade de Antioquía, que vibró al ritmo de la música y el ejercicio.

La jornada destacó por su marcado carácter intergeneracional, reuniendo a personas de todas las edades unidas por las características camisetas verdes de la iniciativa. Entre las asistentes se encontraba Alba González, una joven vecina de Ourense que acudió expresamente desde A Valenzá. “Habitualmente voy a la academia de baile, soy alumna y llevo conociendo a Yuri mucho tiempo”, explicó la joven. Para ella, estas jornadas impulsadas por el periódico son un éxito rotundo: “Es una experiencia que la verdad está muy bien y promueve el deporte; creo que cada vez se apunta más gente”.

Coordinación casi perfecta. | B.L.

El ambiente distendido fue la tónica general. Delfina Fernández, vecina de Xinzo, resumió el espíritu de la actividad. Tras enterarse del evento a través de su centro habitual, no dudó en sumarse junto a sus compañeras. “Gústanos moito, a marcha que vese aquí”, bromeó, asegurando que lo que más disfruta de estas sesiones es “vir a rirse e vir facer exercicio. Pero sempre o primeiro ejercicio, e despois rirse”. Delfina no escatimó en elogios hacia las monitoras y animó a todo el mundo a participar.

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Esa misma invitación a sumarse la compartía María Isabel Fernández, una venezolana afincada en Ourense. Fiel seguidora de estas propuestas estivales, relató que esta era ya “la cuarta que hace este verano”. “Invitaría a todo el mundo, el hacer esta actividad es súper, de verdad que sí”, aseguró María Isabel. Una demostración de que el deporte y la diversión son la mejor combinación para despedir esta última parada del verano.