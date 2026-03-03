La Universidade de Santiago de Compostela acerca a Xinzo seminarios para mayores

El programa “Camiños de Coñecemento e Experiencia” vuelve un año más a Xinzo de Limia. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y la Consellería de Política Social de la Xunta, busca favorecer el acceso al conocimiento científico, humanístico y artístico a toda la población.

Enmarcado en el Programa Universitario de Mayores, ofrece formación dirigida específicamente a personas mayores de 50 años, apostando por mejorar la calidad de vida, el bienestar y la participación social a través del ejercicio intelectual continuo, acercando de forma gratuita los recursos universitarios a los municipios.

El concelleiro de Cultura, Carlos Gómez, aclaró que la dinamización de la vida social y cultural del concello es una cuestión clave, especialmente si las propuestas atienden a temas de interés para los vecinos, como fueron los seminarios de 2024 que hablaron de temas como el Monasterio de Bon Xesús de Trandeiras o la poda de árboles frutales.

Las sesiones atenderán a temas como la igualdad de género, el uso del móvil o los orígenes del culto Xacobeo

Este año la programación se desarrollará íntegramente en la Casa da Cultura, constando de tres jornadas formativas. La primera sesión, el 20 de marzo, atenderá a la igualdad de género, sacándola a debate. Esta jornada estará impartida por Patricia Alonso Ruido, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Álvaro Dosil, docente de la misma facultad, será el responsable de impartir la sesión del 27 de marzo, donde hablará sobre cómo sacar partido al teléfono móvil. La última sesión atenderá a los orígenes del culto xacobeo, sus historias y leyendas, impartida por el profesor Victoriano Nodar. Las inscripciones se pueden realizar de forma presencial en la Casa da Cultura.