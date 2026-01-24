Vuelca un coche de la Guardia Civil en Xinzo de Limia debido a la fuerte nevada

Agentes de la Guardia Civil y personal de emergencias trabajan en la retirada del coche tras su salida de vía cerca de Patatas Paz en Xinzo.

Un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico sufrió una salida de vía en la autovía, a la altura de Avabides, muy cerca de la empresa Patatas Paz, en una jornada marcada por las condiciones adversas de la borrasca Ingrid.

La intensa lluvia y la nieve caída durante la jornada dificultaron la circulación, lo que podría haber influido en el incidente. Según fuentes de emergencias, no se han registrado heridos graves y los agentes implicados pudieron abandonar el vehículo sin consecuencias mayores. La vía permaneció parcialmente afectada mientras los equipos de mantenimiento y la Guardia Civil aseguraban la zona y retiraban el vehículo.

El accidente sirve como recordatorio de la importancia de extremar la precaución en carretera durante episodios de mal tiempo, especialmente en tramos de salida de la autovía y carreteras con tráfico pesado. La Guardia Civil continúa investigando las causas que provocaron la salida de vía para esclarecer los hechos.

Consejos ante los accidentes que deja la borrasca Ingrid

Las autoridades recuerdan que aunque la situación y los fenómenos adversos que deja Ingrid a su paso sobre la provincia de Ouresnse se irán suavizando poco a poco, la cautela y prevención son claves y recuerdan estos consejos:

Evita coger el coche si no es imprescindible Aumenta la distancia de seguridad y usa marchas largas para evitar patinar Ten los neumáticos en buen estado y las cadenas a mano, por si fuese necesario utilizarlas Evita maniobras bruscas, frenadas repentinas y adelantamientos arriesgados Si quedas atrapado, no abandones el vehículo y, ante cualquier emergencia, contacta con el 112