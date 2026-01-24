ACCIDENTE DE TRÁFICO
Vuelca un coche de la Guardia Civil en Xinzo de Limia debido a la fuerte nevada
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico sufrió una salida de vía en la autovía, a la altura de Avabides, muy cerca de la empresa Patatas Paz, en una jornada marcada por las condiciones adversas de la borrasca Ingrid.
La intensa lluvia y la nieve caída durante la jornada dificultaron la circulación, lo que podría haber influido en el incidente. Según fuentes de emergencias, no se han registrado heridos graves y los agentes implicados pudieron abandonar el vehículo sin consecuencias mayores. La vía permaneció parcialmente afectada mientras los equipos de mantenimiento y la Guardia Civil aseguraban la zona y retiraban el vehículo.
El accidente sirve como recordatorio de la importancia de extremar la precaución en carretera durante episodios de mal tiempo, especialmente en tramos de salida de la autovía y carreteras con tráfico pesado. La Guardia Civil continúa investigando las causas que provocaron la salida de vía para esclarecer los hechos.
Las autoridades recuerdan que aunque la situación y los fenómenos adversos que deja Ingrid a su paso sobre la provincia de Ouresnse se irán suavizando poco a poco, la cautela y prevención son claves y recuerdan estos consejos:
