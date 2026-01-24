Ingrid provoca más de un centenar de incidencias en la provincia de Ourense

La Guardia Civil este viernes trabajando y ayudando en la A-52 a conductores que se ven afectados por la borrasca Ingrid.

El episodio de meteorología adversa registrado en las últimas horas en Galicia ha dejado un total de 552 incidencias gestionadas por el 112 Galicia entre los días 23 y 24 de enero, de las cuales 101 se produjeron en la provincia de Ourense, según los datos facilitados por el servicio de emergencias. La situación ha estado marcada por avisos naranjas por nieve en el interior, incluida la provincia ourensana, y por la activación del plan INUNGAL.

La mayoría de las incidencias registradas en Ourense estuvieron relacionadas con problemas en la circulación provocados por la nieve, el granizo y la formación de placas de hielo, así como por la presencia de árboles y ramas caídas en las carreteras. Estas tipologías se repitieron en numerosos puntos de la provincia, dificultando la movilidad, especialmente en vías secundarias y zonas de montaña.

Por municipios, Ribadavia, con 9 incidencias, y Laza, con 7, fueron los concellos más afectados durante este episodio de mal tiempo en la provincia de Ourense. En ambos casos, los avisos estuvieron directamente vinculados al estado de las carreteras y a las adversas condiciones meteorológicas.

Entre los sucesos más destacados se encuentra una incidencia registrada en la N-525, a su paso por Torgueda, en la parroquia de Loeda (Piñor), donde un vehículo no pudo continuar la marcha debido a la acumulación de nieve en la calzada y acabó colisionando contra la cuneta al intentar retomar la circulación. El accidente se produjo en torno a las 02:30 horas y no causó daños personales.

Desde el 112 Galicia se insiste en la necesidad de extremar la precaución al volante, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia mientras se mantengan activos los avisos meteorológicos en el interior de la comunidad.