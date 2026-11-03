Xinzo allana la segunda fase de la reforma de Trandeiras

El pleno del Concello de Xinzo dio luz verde administrativa para lograr licitar la segunda fase de las obras en el monasterio del Bon Xesús de Trandeiras. La corporación local aprobó de forma unánime, mediante moción de urgencia, el expediente que permite avanzar con las obras de revalorización del recinto, que ha consolidado su protección tras la reciente declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

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La sesión sirvió para reajustar las anualidades de la inversión por parte de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil -que asciende a más de 900.000 euros- y aprobar las modificaciones técnicas requeridas por Patrimonio de la Xunta de Galicia, enmendando las deficiencias que el ente autonómico trasladó a la CHMS. El alcalde, Amador Díaz, celebró el acuerdo de la corporación. “Era vital sacar adiante este expediente de forma urxente para non demorar máis a licitación”, subrayó.

La oposición, formada por el Bloque Nacionalista Galego y el PSdeG-PSOE, apoyó con sus votos favorables la moción, aunque incluyeron duras críticas a la gestión de los plazos.

La portavoz del PSOE, Elvira Lama, justificó su voto a favor para poder dar continuidad al proyecto, pero reprochó los retrasos acumulados. Los socialistas achacaron la tardía intervención de Patrimonio a la lentitud de todo este proceso, advirtiendo que la parálisis administrativa del Ejecutivo autonómico “case nos leva a perder 900.000 euros de subvención”.

Por su parte, el portavoz del BNG, Camilo Vila, apoyó la moción exigiendo a cambio una visión de futuro para el patrimonio limiao. “Cómpre un plan para saber que queremos facer a medio e longo prazo”, reclamó, instando a definir los usos futuros de este enorme y vital patrimonio monumental para “poder aproveitar as oportunidades que se nos presenten no camiño, como foi esta colaboración coa Hidrográfica”.

Aprobada una operación de tesorería de 2,5 millones

El pleno aprobó también una operación de tesorería de 2,5 millones de euros para poder justificar las subvenciones vigentes y afrontar gastos corrientes. Esta medida salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno y la abstención de la oposición (PSOE y BNG).

Con el mismo resultado se aprobó la actualización con el IPC (4,9%) de la tasa de sumideros, incorporando una tarifa especial favorable a los usuarios en caso de pérdidas o fugas de agua. Además, prosperó una moción socialista para exigir a la Xunta un reparto equitativo del canon del agua. Por último, el gobierno y el PSOE aprobaron (con la abstención del BNG) modificar el nombre de la Escola Municipal de Gaitas e Percusión para añadir la mención a las Cantareiras.