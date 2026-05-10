FEIRA DAS MOZAS
Xinzo baila baixo a chuvia ao ritmo que marca a súa tradición
FEIRA DAS MOZAS
A vila de Xinzo de Limia viaxou este sábado por un día aos anos 50 do pasado século para celebrar o primeiro lustro da Feira das Mozas. Unha cita que, como as feiras nas que se inspira, xa se fixo un oco no calendario de eventos ineludibles.
Traxes, vestidos, sombreiros e outras prendas de época foron novamente o código de vestimenta de obrigado cumprimento para tódalas persoas que se animaron a participar desta festa, que recupera a esencia da emblemática feira que antigamente tiña lugar cada 14 de maio, e que era todo un acontecemento en Xinzo e na provincia.
Como antano, numerosos veciños limiaos e tamén doutras vilas da contorna vestiron as súas mellores galas para bailar, pasalo en grande e, por que non, se cadra mocear. Como reza o dito popular, “quen non colle moza o 14 de maio, non a colle en todo o ano”, e onte tampouco faltaron os caraveis vermellos, símbolo de soltería.
A presenza da choiva, constante todo o día, non aplacou os ánimos grazas en boa medida ás carpas instaladas sobre a Praza Maior, froito do labor da entidade organizadora, a asociación cultural A Pantalla, que apostou por crear este evento co fin de pór en valor a historia e a identidade da comarca.
Nesta ambiciosa edición, a feira medrou con novas propostas, como unha área de xogos tradicionais xunto con actividades infantís. Tamén houbo demostracións de oficios tradicionais -olería, traballo co liño-, que complementaron o xa tradicional mercado de artesanía.
O fío condutor da xornada foron o baile e a música, protagonista dende a alborada da Agrupación Musical da Limia ata a noite, con actuacións de Lirolaio, Tarde Píache, Os Galos D’Antioquía, Os da Pedra Alta e a A.C. Santaia de Oleiros, culminando coas actuacións de Unto Vello e os Carecos. Entre medias, a rúas e prazas foron escenario dun obradoiro de cantos de taberna da man de Artur Puga, e de cantares de cego con Fran Guede.
Pero o momento máis emotivo de todo o día foi cando A Pantalla desvelou unha placa no seu local da rúa San Roque en homenaxe ao finado pulpeiro José Carrera “Pucho”, eterno entroideiro, gran embaixador da vila e figura imprescindible das feiras ourensás.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FEIRA DAS MOZAS
Xinzo baila baixo a chuvia ao ritmo que marca a súa tradición
RETOMANDO LA TRADICIÓN
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas
HONRA A SANTA CRUZ
Ni la lluvia frenó los bailes de los ocho Danzantes de Lamas