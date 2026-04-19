¿Sabe usted que en Xinzo hay polémica por una posible salida a destiempo de las máscaras de Entroido?

¿Sabe usted que Xinzo de Limia cuenta con una nueva asociación del Entroido “tradicional”? ¿Que parece tener la intención de crear un festival de máscaras en la capital antelana? ¿Que este “ruxe ruxe” ha levantado revuelo en la villa? ¿Que no ha gustado mucho la posible idea de “copiar” al Vibomask? ¿Que lo ‘tradicional’ se pierde cuando estas figuras salen sin ser Entroido? ¿Que a ver en qué acaba la aventura?