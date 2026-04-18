¿Sabe usted que ojalá fuera más fácil leer a Otero Pedrayo en pleno Ano Oteriano?

¿Sabe usted que la celebración del Ano Oteriano es una buena oportunidad para leer o releer a los clásicos? ¿Que la obra de Otero Pedrayo es tan amplia que tiene publicaciones para satisfacer todas las inquietudes? ¿Que este despliegue queda cojo porque acercarse a las librerías y solicitar una de sus obras es tarea imposible? ¿Que las editoriales tienen una buena oportunidad para recordar esta efeméride?