¿Sabe usted que ojalá fuera más fácil leer a Otero Pedrayo en pleno Ano Oteriano?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, un Ano Oteriano poco presente en las librerías
¿Sabe usted que la celebración del Ano Oteriano es una buena oportunidad para leer o releer a los clásicos? ¿Que la obra de Otero Pedrayo es tan amplia que tiene publicaciones para satisfacer todas las inquietudes? ¿Que este despliegue queda cojo porque acercarse a las librerías y solicitar una de sus obras es tarea imposible? ¿Que las editoriales tienen una buena oportunidad para recordar esta efeméride?
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