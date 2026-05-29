Xinzo de Limia, a la espera para usar la ampliación de su polígono

La capital antelana se prepara para aumentar su terreno industrial en cerca de 120.000 metros cuadrados gracias a la ampliación de su parque empresarial, que contará con 23 nuevas parcelas. A principios de este año, la Consellería de Economía e Industria, a través de Xestión do Solo Galicia-Xestur solicitó al Concello de Xinzo de Limia la aprobación del acta de recepción de la obra, aunque casi seis meses después, continúa a la espera.

El retraso de la rúbrica, que una vez hecha habilitará la condición de solar para que los interesados puedan solicitar las licencias de obra y actividades, se debe a que durante las inspecciones de los técnicos municipales, estos detectaron una serie de problemáticas que trasladaron a la Administración pública para ser subsanadas.

Principalmente, las modificaciones solicitadas atienden a la red de abastecimiento, agua y electricidad, debido a una falta de impermeabilización suficiente respecto a la orografía del territorio. Desde la Consellería aclaran que “a Xunta actuou en todo momento con dilixencia e plena colaboración co Concello no desenvolvemento do proxecto”, apuntando que en este momento se encuentra “en fase final para a súa recepción”. Así, aclaran que tras las observaciones municipales, se mantuvieron diversas reuniones de carácter técnico, visitas sobre el terreno y se buscaron soluciones a las cuestiones indicadas para facilitar la recepción de la obra.

Por su parte, el regidor local, Amador Díaz, aclaró que ya se está trabajando en estas modificaciones y que “esperamos poder aceptalas o antes posible”. El edil de Obras y Urbanismo, Ramón Gómez, apuntó que “estase traballando, aínda tivemos recentemente unha reunión in situ con representantes de Xestur para tratar os arreglos que xa se fixeron e os que se está a traballar neles”. “Esperamos que nos próximos días haxa unha resolución. Vai en bo camiño”, continuó el edil, afirmando que “dende Xestur hai toda a predisposición para solucionar as eivas”

Interés empresarial

El alcalde afirmó que “parece que hai interese dalgunhas grandes empresas en instalarse. Esperamos que así sexa”, aunque estas tendrán que esperar hasta que inicien las convocatorias para la solicitud de parcelas en el área empresarial ampliada.

El parque empresarial crecerá un 40%

El parque empresarial de Xinzo de Limia crecerá gracias a esta ampliación un 40%, aumentando su superficie en 117.418 metros cuadrados. El proyecto, que contó con una inversión que el Ejecutivo autonómico cifra en más de 7,5 millones de euros, sumará 23 nuevas parcelas a las 90 actuales ya ocupadas con las que cuenta el polígono, que disfruta de una situación geográfica “privilexiada” por su fácil acceso a la A-52 y conexión con el eje Atlántico y la capital estatal.