El Esquecemento de Xinzo refuerza su adhesión social

La XXVI Festa do Esquecemento de Xinzo de Limia prosigue con sus preparativos a menos de tres meses de una nueva edición que tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de agosto. Con ese objetivo, la asociación Civitas Limicorum celebró el viernes su primera asamblea de socios de este año, a la que asistieron unas 200 miembros. El encuentro constató el crecimiento de este colectivo, que actualmente suma cerca de 700 personas asociadas.

Durante la reunión, el presidente de la asociación, Marcos Argibay, destacó la “excelente” trayectoria reciente de la fiesta, y recordó que esta será la quinta edición que organiza su equipo. Argibay resaltó que todo lo conseguido estos años es el resultado del esfuerzo de “todos e cada unha das socias e socios da Civitas”, que han trabajado para consolidar a Xinzo en el mapa estatal de las fiestas de recreación histórica.

La Festa do Esquecemento de este año contará con un total de 54 grupos participantes, una cifra récord. En esta línea, uno de los pilares que la asociación persigue año tras año es aumentar la integración de todo el pueblo en el evento, buscando que los vecinos de Xinzo se vistan de época y participen como romanos o castrexos.

Vestalias

Como antesala al Esquecemento, la directiva ultimó los detalles de la tercera edición de Vestalias 2026, el próximo sábado en la Praza Maior. Este evento contará con delegaciones de Astorga, Mérida y Lugo, e incluirá novedades como un espacio infantil desde las 17,00 horas o el lanzamiento de farolillos a la medianoche, para que vecinos y visitantes puedan pedir un deseo.