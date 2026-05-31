Xinzo de Limia revivió su herencia romana encendiendo el fuego sagrado

Vestales es el nombre que reciben las sacerdotisas de Vesta, diosa del fuego y del hogar, cuyo papel era crucial en la sociedad romana. Protegían el fuego sagrado, una llama perpetua que simbolizaba la prosperidad de Roma. Mujeres referenciadas una y otra vez en los antiguos textos, desde Cicerón a Tito Livio, veneradas y honradas por la carga que portaban a sus espaldas por el bien común.

La relación de A Limia con el antiguo imperio se extiende desde hace tres años más allá de la celebración de la Festa do Esquecemento, que lucha por convertirse en una cita de Interés Turístico, gracias a la celebración de las “Vestales”, un evento que reúne a grupos de recreación histórica de toda España en Xinzo de Limia para recordar a estas mujeres.

En esta tercera edición, la asociación Civitas Limicorum decidió ampliar la programación al incluir juegos infantiles para los más pequeños. Pero el plato fuerte empezó a las 19,00 horas con el desfile inaugural, que salió desde el Parque do Toural y recorrió la villa hasta la Plaza Mayor, donde pasadas las 19,30 horas se encendió el fuego sagrado una vez más, después de siglos. A continuación, las vestales de Astorga recrearon la Torta de Mola, una torta de harina salada que las sacerdotisas elaboraban para consagrar y sacrificar animales.

Las vestales en su recorrido por las calles de la villa limiana. | B.L.

La celebración continuó ya con la llegada de la noche, y cerca de las 23,00 horas empezó la Danza do Lume a cargo de las vestales de Emérita Lúdica de Mérida. Continuó con el espectáculo de fuego de Zeltia y la recreación de la preservación del Fuego Sagrado por cuenta de las vestales de Arde Lucus (Lugo).

Las tropas romanas protegieron el desfile. | B.L.

Farollillos

La velada terminó con el lanzamiento de farolillos, uno de los momentos más esperados y que en esta edición estuvo abierto al público, y sirve para recordar a todos los seres queridos que ya no están. Así, Xinzo revive su herencia romana, honrando sus tradiciones y buscando la prosperidad del pueblo, encomendándose a la llama perpetua como antes lo hicieron otros.