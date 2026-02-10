LLUVIAS
Un nuevo frente borrascoso vuelve a poner en guardia la provincia de Ourense
Feria Universitaria en Salesianos
Feria Universitaria en Salesianos

Los alumnos de Salesianos orientan su futuro

Una decena de instituciones presentaron su oferta formativa en la Feria de Universidades y Centros de Estudios

Salesianos realizó una actividad de orientación académica y profesional para el alumnado de Bachillerato, llamada Feria de Universidades y Centros de Estudios Superiores. La finalidad principal fue dar a conocer más de cerca la realidad universitaria y facilitar la elección de estudios posteriores. Los alumnos y alumnas se mostraron muy interesados en recibir información de las distintas opciones presentadas. Participaron centros como Universidad de Navarra, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Europea de Madrid, UIE, U-tad, Escuela Superior Marcelo Macías de A Coruña y Atlantic Air Academy (Escuela de pilotos de A Coruña).

