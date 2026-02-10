Los alumnos de Salesianos orientan su futuro

Salesianos realizó una actividad de orientación académica y profesional para el alumnado de Bachillerato, llamada Feria de Universidades y Centros de Estudios Superiores. La finalidad principal fue dar a conocer más de cerca la realidad universitaria y facilitar la elección de estudios posteriores. Los alumnos y alumnas se mostraron muy interesados en recibir información de las distintas opciones presentadas. Participaron centros como Universidad de Navarra, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Europea de Madrid, UIE, U-tad, Escuela Superior Marcelo Macías de A Coruña y Atlantic Air Academy (Escuela de pilotos de A Coruña).