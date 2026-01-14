Año nuevo, vida nueva vial, y con ella en nuestra ciudad un cambio sustancial en referencia a la movilidad sobre la restricción del uso del vehículo para darle prioridad al peatón o más bien darle ese protagonismo con dos funciones vitales: su seguridad y una movilidad más sostenible.

El tiempo nos va dando la razón en referencia a todas las actividades llevadas a cabo a lo largo de estos años dentro de nuestro programa educativo vial denominado “Ourense Educa e Involucra” con una mayor participación del centro educativo Cardenal Cisneros y con el objetivo en muchas ocasiones en darle el valor necesario a un cambio sustancial de la movilidad que hasta la fecha hemos tenido en nuestra ciudad. Una de ellas fue visibilizar la reducción de la velocidad a 30 Kms/h y sus ventajas o más bien sus beneficios para la ciudadanía y la del propio peatón y con ello horas de información al alumnado de las razones de nuestra petición que con el tiempo se trasformó en normativa.

Ahora está pasando con la peatonalización de muchas de nuestras calles y con la implementación por fases de las Zonas de Bajas Emisiones, a sabiendas que todo cambio lleva su reticencia, su malestar, su sospecha pero no tengo duda alguna que el tiempo nos dará la razón y con ello la razón de muchas actividades que hemos realizado y seguiremos realizando en donde damos cabida al peatón, a los Caminos Escolares, al uso de la bici; en definitiva, a una movilidad sostenible que el pasado, el presente y el futuro lo demanda. Con la peatonalización se aumenta la seguridad del peatón, se reduce la contaminación atmosférica de la emisión de gases de los vehículos, empatizamos con el hábito de caminar, pasear que tanto les cuesta ahora a nuestros jóvenes y no tan jóvenes, otra forma de llegar a nuestro centros educativos y en general un beneficio para nuestros escolares como así lo determinan estudios sobre ello.

Sabías que...

Que la Sociedad Filatélica Miño tiene una relación muy estrecha con el centro educativo Cardenal Cisneros gracias al trabajo educativo de la docente Marila Abad que tras año tras año trasmite los valores cívicos de la educación y la seguridad vial de una manera muy pedagógica en relación con los sellos y el trabajo que realiza con su alumnado y que se van trasmitiendo en cada curso escolar. Una manera diferente de llegar con la Educación y la Seguridad Vial pero muy efectiva donde el trabajo tiene al final su recompensa con algo tan sencillo como la empatía y el respeto a las normas de Tráfico. Una enseñanza ejemplar.

Mi firma personal

Puede que alguien piense tras leer esta columna, que ingenuo soy, y ante la imagen que les muestro de nuestros vecinos de ese país tan maravilloso como es Portugal y lo escrito en la presente columna. Soy de los que pienso que la Seguridad Vial no es cuestión de encomendársela a las diferentes Administraciones, es una responsabilidad que nos incumbe al conjunto de la sociedad, que depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros, como usuarios, como conductores, como padres, en definitiva como un ciudadano más que no puede olvidarse que año tras año en este país nos dejan más de 1.000 personas su vida en la carretera en algo que suelo definir como mal llamado Accidente de Tráfico y que en muchas ocasiones se ve en la lejanía pero que por desgracia y probablemente en la inmensa mayoría evitables, sí, evitables, si lo interiorizamos, si lo trasmitimos, si lo enseñamos, si lo educamos desde casa y con la continuidad en la comunidad educativa. Termino la columna de mi firma personal afirmando lo mismo: Soy de los que pienso que con la responsabilidad de cada uno de nosotros podremos ir mejorando la Seguridad Vial en nuestro país. Ténganlo en cuenta o al menos inténtelo cada vez que conduzcan cualquier tipo de vehículo o como un simple peatón. En Portugal como en alguna que otra ocasión en nuestro País esa ingenuidad se cumple: cero víctimas.