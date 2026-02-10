Un día de risas e vivencias na neve con Amencer
O colectivo ourensán reuníu a 130 persoas en Manzaneda nunha nova edición da súa tradicional excursión invernal
Un ano máis, a asociación xuvenil Amencer organizou a súa tradicional excursión á neve, á estación invernal de Manzaneda, na que participaron 130 persoas entre rapazada, animadores e familias. Esta actividade inclúese no programa da Coordinadora Trisquel dos grupos de tempo libre infantil, se ben está aberta a outros membros do colectivo. Os obxectivos desta excursión, que xa é un clásico do calendario anual de Amencer, son achegar ós máis novos á riqueza paisaxística da provincia de Ourense dun xeito lúdico, vivir unha xornada con espírito ecoloxista e gozando da neve e pasar ademais un día de convivencia moi especial.
Contenido patrocinado