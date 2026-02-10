LLUVIAS
Un nuevo frente borrascoso vuelve a poner en guardia la provincia de Ourense
Un día de risas e vivencias na neve con Amencer

O colectivo ourensán reuníu a 130 persoas en Manzaneda nunha nova edición da súa tradicional excursión invernal

Un ano máis, a asociación xuvenil Amencer organizou a súa tradicional excursión á neve, á estación invernal de Manzaneda, na que participaron 130 persoas entre rapazada, animadores e familias. Esta actividade inclúese no programa da Coordinadora Trisquel dos grupos de tempo libre infantil, se ben está aberta a outros membros do colectivo. Os obxectivos desta excursión, que xa é un clásico do calendario anual de Amencer, son achegar ós máis novos á riqueza paisaxística da provincia de Ourense dun xeito lúdico, vivir unha xornada con espírito ecoloxista e gozando da neve e pasar ademais un día de convivencia moi especial.

1/9 Amencer na neve
Os maiores tamén disfrutaron do día
2/9 Os maiores tamén disfrutaron do día
Os mais pequenos disfutan do día
3/9 Os mais pequenos disfutan do día
Saltimbanquis e Andaina xogando ca neve
4/9 Saltimbanquis e Andaina xogando ca neve
Tempo para facer monecos de neve
5/9 Tempo para facer monecos de neve
Foto de familia na neve
6/9 Foto de familia na neve
Un día de moita diversión
7/9 Un día de moita diversión
Viaxe a Manzaneda
8/9 Viaxe a Manzaneda
Baixando a toda velocidade
9/9 Baixando a toda velocidade

