Días de convivencia y amistas en Salesianos

Salesianos ha recibido a los alumnos del Lycée Sainte Marthe Chavagnes de Angoulême, dentro del programa de intercambio de Salesianos con el centro francés. Durante su estancia, han descubierto algunos de los rincones más emblemáticos de Galicia: A Coruña, Santiago de Compostela y Vilagarcía de Arousa, disfrutando en esta última de un original taller de marisqueo.

El último día visitaron las instalaciones de Aceites Abril en el polígono de San Cibrao y fueron recibidos en el salón de plenos del Concello, poniendo el broche institucional a esta experiencia. Tanto el alumnado francés como sus corresponsales españoles han vivido días inolvidables, llenos de aprendizaje, convivencia y amistad. Y esto no termina aquí. En solo dos meses… se volverán a ver, esta vez en la ciudad francesa de Angoulême. Comienza la cuenta atrás.