LLUVIAS
Un nuevo frente borrascoso vuelve a poner en guardia la provincia de Ourense
Festa polo galego no Irmáns Villar
Festa polo galego no Irmáns Villar

Diversión da man do galego no Irmáns Villar

O colexio ourensán celebrou unha gran festa pola súa participación no programa “21 días co galego e +”

Os colexios Irmáns Villar e A Ponte son os dous centros ourensáns que este ano participan na oitava edición do programa “21 días co Galego e +”, impulsado pola Xunta en colaboración con toda a comunidade educativa galega. Trátase dunha proposta de dinamización lingüística que ten moi boa acollida ano tras ano favorecendo o uso do galego a través de actividades de lecer que van máis alá da educación nas aulas, e contempla o espazo escolar no seu sentido máis amplo como un lugar de socialización para a xente moza.

No colexio Irmáns Villar fixeron unha gran festa de inauguración do programa no que non faltaron referencias á cultura galega, a música ou as letras. Durante estes 21 días, toda a comunidade educativa do centro está implicada en desenvolver actividades coas que fomentar o uso do idioma entre os máis novos, entre as que salientan obras teatrais. Ademais, na canle de Youtube do programa autonómico tamén están subindo diferentes vídeos dos dous colexios ourensáns participantes relacionados con diferentes aspectos de Galicia, a súa cultura e, sobre todo, a lingua. No Irmáns Villar amosáronse moi contentos coas súa participación nesta exitosa iniciativa e locen orgullosos as camisetas do programa, co que buscan afianzar o galego entre os seus alumnos.

21 días co galego no CEIP Irmáns Villar
