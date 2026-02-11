Los Ecovigilantes apadrinan pingüinos en la Antártida

Participaron en la iniciativa del Ejército desplegada en el Polo Sur para concienciar sobre la naturaleza

El grupo de Ecovigilantes de Franciscanas de Ourense ha realizado el apadrinamiento anual que convoca el Ejército de Tierra desde Isla Decepción, en la Antártida.

Como cada año, coincidiendo con la fase de despliegue del Contingente Antártico, comenzará de nuevo la tradicional Campaña de Apadrinamiento de Pingüinos. De esta forma, los miembros del XXXIX Contingente Antártico del Ejército de Tierra para la Campaña Antártica han querido transmitir su compromiso con este frío territorio y con el medio ambiente, así como hacerles partícipes de ello.

Mediante la adopción de los pingüinos de Isla Decepción, se unirá a esta iniciativa y ayudará a difundir el compromiso con el cuidado del medio ambiente, para que de esta forma, entre todos podamos hacer del planeta Tierra un lugar más limpio, saludable y equilibrado con la naturaleza. El pingüino que apadrine conseguirá sobrevivir y convertirse en un pingüino adulto, capaz de procrear y cuidar de sus polluelos cumpliendo así una de las fases de su ciclo vital.

Pingüino Papúa, el velocista de Antártico; Pingüino Barbijo, el resistente del hielo; Pingüino Adelia, el explorador polar; Pingüino Macaroni, el extravagante del Sur; Foca de Weddell, la dormilona del Hielo; Foca cangrejera, la nadadora del hielo; Lobo Marino, el guardián ruidoso, y Elefante Marino del Sur, el gigante del Sur, son las especies apadrinadas en esta campaña.

Dormilona, Chiquitina, Mbappé, Cuartostraseros, Josiño, Bomboncito, Gonzalin, Ecovigilante, Gruñón, Paparruchas, Real Madrid... son algunos de los curiosos nombres que les han puesto los Ecovigilantes.