Galería | Aprendiendo a medir el clima en el colegio Concepción Arenal

Los alumnos y alumnas de tercero de Primaria del colegio Concepción Arenal llevaron a cabo una actividad práctica en la asignatura de Ciencias Sociales centrada en el estudio del tiempo atmosférico. Como parte del proyecto, el grupo elaboró una maqueta con los principales instrumentos de una estación meteorológica. Durante la exposición, el alumnado explicó al resto de sus compañeros y compañeras qué es una estación meteorológica y su función.