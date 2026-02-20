Galería | Así celebraron o Entroido nos colexios de Ourense

Entroido no colexio Albino Núñez
Malia a choiva implacable, os
centros educativos de Ourense estaban decididos a non perder a súa celebración anual do Entroido, demostrando que ningunha choiva pode coa tradición máis arraigada da provincia. Aínda que a meteoroloxía obrigou a cambiar os plans en gran parte do territorio, o que levou á cancelación ou ao aprazamento dos desfiles de rúa, o espírito festivo trasladouse ás aulas e ximnasios. Desde a mañá cedo, as aulas enchíronse de todo tipo de personaxes: superheroes, criaturas do bosque e persoas representativas de diferentes profesións. Non deixaron que a decepción de non poder levar os seus disfraces puidese coa ilusión e conseguiron manter vivo o espírito do Entroido.
O Entroido en Vistahermosa
O Entroido no Albino Núñez
O Entroido no Blanco Amor
O Entroido no Blanco Amor
O Entroido no Blanco Amor
O Entroido no Concepción Arenal
O Entroido en Carmelitas
O Entroido en Cardenal Cisneros
O Entroido no Virxe de Covadonga
O Entroido no Filomena Dato
O Entroido no Irmáns Villar
O Entroido no Filomena Dato
O Entroido en Josefinas
