Galería | Los Ecovigilantes luchan contra la basuraleza

El grupo de Ecovigilantes de Franciscanas de Ourense han realizado una actividad de recogida de colillas dentro de la campaña “El Mar empieza Aquí”. Cincuenta alumnos y alumnas de cuarto de Educación Primaria con sus profesoras Carla y Carmen y ocho voluntarios del grupo Ecovigilantes con Cristina y Lalo recogieron 10.000 colillas por la zona del Campus Universitario y la Pista Roja de Barros Sibelo en Ourense. Con estas acciones buscan concienciar semanalmente del peligro de este pequeño residuo y difundir que cada colilla contamina 50 litros de agua y que tarda más de una década en desaparecer. Para ello, reutilizan como cabichómetros las botellas de plástico que se llevan al colegio. Además, en su labor de protección ambiental también clasifican pilas usadas y tapones solidarios y periódicos viejos para el Proyecto Zarpas.