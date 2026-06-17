Ecovigilantes de Franciscanas
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Galería | Ecovigilantes plantan cara a las colillas

Xornal Escolar

Los alumnos de Franciscanas recogieron miles de colillas en la calle Celso Emilio Ferreiro recordando su gran perjuicio ambiental

El equipo de los Ecovigilantes de Franciscanas no ha descansado durante las últimas semans del curso, continuando su incansable trabajo por cuidar el entorno de la ciudad. En esta ocasión, junto a voluntariado de Educación Primaria, los alumnos recogieron miles de colillas en la calle Celso Emilio Ferreiro, próxima al centro educativo. Coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco, recuerdan que, ambientalmente, una colilla contamina unos 50 litros de agua y tarda una década en desaparecer.

Recogida de colillas de Ecovigilantes
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