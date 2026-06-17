Xornal Escolar
Galería | Ecovigilantes plantan cara a las colillas
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El equipo de los Ecovigilantes de Franciscanas no ha descansado durante las últimas semans del curso, continuando su incansable trabajo por cuidar el entorno de la ciudad. En esta ocasión, junto a voluntariado de Educación Primaria, los alumnos recogieron miles de colillas en la calle Celso Emilio Ferreiro, próxima al centro educativo. Coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco, recuerdan que, ambientalmente, una colilla contamina unos 50 litros de agua y tarda una década en desaparecer.
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