Galería | Expertos astrónomos en Salesianos

El colegio Salesianos de Ourense ha entrado en la lista de los 20 centros de Galicia seleccionados (tan sólo dos en la provincia de Ourense) por la Consellería de Educación reconocidos con premio al Reto STEM Polos Eclipsados, para el que desarrollaron actividades innovadoras relacionadas con el eclipse solar que se producirá en el mes de agosto. Los alumnos componentes del grupo premiado y sus profesores Iago y Marta han podido acudir estos días a la Cidade da Cultura de Santiago, donde expondrán y explicarán su proyecto en formato stand de feria y recibirán el premio. Un proyecto con el que se acercaron a la astronomía de una forma multidisciplinar.