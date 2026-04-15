Galería | Imersión de primavera de Franciscanas

Los Ecovigilantes del colegio Franciscanas celebran la primavera de una forma activa y comprometida con la celebración del Día del Árbol en la parroquia de Palmés. Esta jornada, organizada por el Aula de la Naturaleza do Río Miño, contó con la dirección técnica de Luis Amigo y el agente ambiental Xosé Santos, además del acompañamiento del guía de montaña Jesús Fariñas. El escenario elegido para la actividad fue la fraga de Santa Comba de Naves, el punto más alejado del municipio, donde los jóvenes pudieron conectar directamente con el patrimonio forestal de la zona.

Bajo el lema "No se valora lo que no se conoce", los participantes se sumergieron en un ecosistema de bosque atlántico-mediterráneo. La formación comenzó con lecciones prácticas de orientación sobre el mapa y el uso de los sentidos para interpretar el entorno. A lo largo del recorrido por A Conchada y las inmediaciones del antiguo monasterio, los alumnos descubrieron las propiedades medicinales de la flora autóctona y realizaron una plantación de semillas, ruscus y loureiros, contribuyendo así a la regeneración del paisaje local.

La experiencia se completó con un enfoque científico y conservacionista que incluyó el cálculo de la edad de los ejemplares arbóreos, el rastreo de huellas de animales y la observación de anfibios en los cursos de agua y disfrutaron de los baños de bosque.