Galería |Salesianos se va de Erasmus a Alemania

Salesianos reafirma su compromiso con el plurilingüismo y la internacionalización a través de una amplia oferta educativa que incluye auxiliares de conversación, certificaciones oficiales de Cambridge y Trinity, materias impartidas en inglés, programas de inmersión en Irlanda y Reino Unido, intercambios con Francia y Portugal, así como el Bachillerato americano. A esta apuesta se suman iniciativas europeas como el programa Erasmus+, que continúa posicionando a Salesianos como referente educativo.

En esta línea, diez alumnos de 3º y 4º de ESO han participado recientemente en una estancia formativa en el Inda-Gymnasium, en la ciudad de Aquisgrán. Allí trabajaron en equipos internacionales abordando retos vinculados al medioambiente, la sostenibilidad y la concienciación ecológica, al tiempo que compartían experiencias y conocían otras realidades educativas. Además, una alumna ha iniciado una movilidad de larga duración en este mismo centro. El programa permitió comparar ambos sistemas educativos y profundizar en los principios de la UNESCO. También incluyó actividades culturales como la visita al casco histórico de Aquisgrán, con paralelismos termales con Ourense, y a Monschau.