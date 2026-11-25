El concurso “Jóvenes y mayores” ha cerrado su novena edición sumando un total de 745 participantes, que han enviado sus trabajos de dibujo y redacción sobre el valor de las relaciones intergeneracionales.

El concurso, convocado por la Fundación Dorzán y La Región, busca resaltar la importancia de la convivencia entre generaciones, y, desde ambas entidades manifiestan su satisfacción con la evolución del certamen, que cada año se consolida como un referente en las relaciones intergeneracionales.

De los trabajos recibidos, 724 concursaron en las categorías de escolares (131 en redacción y el resto participaron con sus dibujos) y 21 lo hicieron en el apartado de mayores de 65 años. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de las relaciones intergeneracionales, así como la necesidad de concienciar a los más jóvenes sobre la necesidad de ofrecer una correcta y cuidada atención a los mayores.

Como es habitual, los premios se establecieron en siete categorías, divididas por edades: primer ciclo de Educación Primaria, segundo ciclo de Educación Primaria (dibujo y redacción), Educación Secundaria (dibujo y redacción), Educación Especial y un séptimo grupo de mayores de 65 años.

En el Xornal Escolar los lectores tienen la oportunidad de visualizar los dibujos y leer las redacciones que han sido reconocidas con un galardón. En total, se entregarán 21 premios en un acto que se celebrará este sábado, día 28 de noviembre, a las 10.30 horas, en el salón de actos de Afundación en la Avenida de Pontevedra. Los primeros premiados de cada una de las categorías recibirán un iPad, mientras que el resto de galardones consistirán en dispositivos tecnológicos y, en el caso de los adultos, estancias hoteleras.

Además, se ha sorteado un ordenador portátil entre todos los participantes, que ha sido para Miranda Corral Urdaneta (1º ESO - Franciscanas).