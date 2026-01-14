Grandes éxitos de la filatelia juvenil en Cardenal Cisneros

La filatelia juvenil de Ourense cerró 2025 con un balance excepcional, afianzándose entre la élite nacional y demostrando que el coleccionismo de sellos sigue siendo una potente herramienta educativa y cultural entre las nuevas generaciones. A lo largo del año, jóvenes filatelistas de la ciudad participaron con éxito en prácticamente todas las competiciones nacionales e internacionales.

Buena parte de este éxito tiene su origen en el colegio Cardenal Cisneros, un centro educativo pionero en el uso de la filatelia como recurso pedagógico. Desde hace años, los talleres han despertado el interés de niños y niñas que, paso a paso, han dado el salto a la creación de colecciones individuales. Fruto de ese trabajo constante han destacado nombres como Álvaro Carnoto, Antía Rodríguez, Alba Feijoo, Martín Rodríguez, Tiago Feijoo, Helena Vázquez e Isabelly Carmo, además de los grupos juveniles surgidos de los talleres, todos ellos con una actividad especialmente intensa durante el último curso.

En el ámbito autonómico, participaron en las exposiciones organizadas por la Sociedad Filatélica Miño y también llevaron sus colecciones a localidades pontevedresas como O Rosal y Cangas do Morrazo. El salto nacional llegó con citas de primer nivel como EXCLEFIL 2025, celebrada en Burgos; la exposición virtual ExpoAfinet o el Campeonato de España Juvenia, en Cádiz. En este último certamen, Álvaro Carnoto y Antía Rodríguez fueron los expositores de menor edad, una señal clara de que el relevo generacional no solo está garantizado, sino que llega con fuerza. La proyección internacional tampoco se quedó atrás. Colecciones ourensanas estuvieron presentes en Juvenex 2025, celebrada en Buenos Aires. Entre ellas destacó especialmente la de Álvaro, que se convirtió, con solo tres años, en el expositor internacional español más joven.