Mi hijo no oye bien. ¿Por qué puede ser?

Muchas veces los padres hacen esa pregunta porque su hijo no responde cuando le hablan o le llaman. Puede que no haga caso porque esté distraído o jugando, pero a hay que observarlo y a la menor duda, consultar con el pediatra, porque oír bien es crucial, sobre todo cuando se aprende a hablar. Aproximadamente de 2 a 3 bebés por cada 1.000 nacidos vivos tienen algún grado de hipoacusia al nacer.

¿Qué es la hipoacusia?

La hipoacusia es la pérdida de audición de uno o ambos oídos. Puede ser leve, moderada o profunda. La hipoacusia profunda es lo que se denomina sordera. La sordera es un problema poco frecuente que, sin embargo, es necesario detectar a tiempo. Una correcta audición es imprescindible para el desarrollo del lenguaje y la comunicación.

¿Cuáles son las causas?

Se dividen en dos:

1. Congénitas (presentes al nacer):

Una gran parte de las sorderas infantiles graves o profundas están presentes en el momento de nacer: parto difícil, peso al nacer menor de 1.500 gramos, ictericia grave…Malformaciones y anomalías en alguna parte del oído o del nervio auditivo.

Durante el embarazo: infecciones que la madre le puede transmitir al bebé como: Toxoplasmosis, sarampión, rubeola, sífilis o herpes.

Hereditaria o genética: constituyen más de un 60%.

2. Adquiridas: se puede desarrollar en niños que tenían audición normal cuando eran bebés.

Infecciones después del nacimiento que pueden dañar el cerebro del bebé, como meningitis o sarampión. Por eso es muy importante la vacunación infantil.

Infección por citomegalovirus pues es una de las causas adquiridas más frecuente de sordera y puede presentarse en bebés asintomáticos, pudiendo dar lugar a la aparición de una sordera tardía y evolutiva.

Medicamentos ototóxicos. También se deben evitar medicamentos que pueden lesionar al oído, tanto durante el embarazo como en el recién nacido.

¿Cómo saber si tiene hipoacusia al nacer?

En el año 2003 se aprobó el programa del cribado universal de hipoacusia del recién nacido, para la detección normal de sordera.

¿Qué pasa si no se detecta a tiempo?

La consecuencia más grave si no se detecta a tiempo es la ausencia del lenguaje. No hablan porque no oyen. Detectar y tratar el problema pronto. ayuda al desarrollo del habla y mejora su lenguaje, comunicación e inteligencia.

Un niño que no oye puede tener un desarrollo aparentemente normal hasta los 18 o 24 meses de vida, en los que un retraso en la adquisición del lenguaje puede ser normal, por lo que se puede pasar por alto que el niño sea sordo.

¿Por qué se produce?

Porque el oído no está completamente coordinado con el cerebro. Hay algo que interfiere en la manera en que el cerebro reconoce e interpreta los sonidos, sobre todo, los del habla. Si hay daño en el oído interno, las neuronas de la cóclea no envían señales eléctricas útiles al cerebro.

Hay tres tipos de pérdida auditiva:

Conductiva puede haber una anomalía en la estructura del canal auditivo externo, el oído medio o el oído interno. Neurosensorial, causada por una anomalía del oído interno y de los nervios que transportan mensajes sonoros desde el oído interno al cerebro. Mixta.

¿Cuáles son algunas de las principales señales que alertan de una anomalía en el sistema auditivo?

Durante los 3 primeros meses de vida, nos preocupa:

Si el niño no parpadea, no se despierta o se asusta ante un sonido fuerte y repentino.

Si no emite sonidos ni balbucea.

Entre los 3 y 5 meses: si no dirige la mirada y gira la cabeza hacia la fuente de sonido, y entre los 6 y 9 meses es capaz de seguir la voz o el sonido, moviendo la cabeza y el cuerpo para buscarlo. O si a los 12meses: no oye sonidos fuertes como timbre, teléfono, etc. o si a los 15 meses: no responde a su nombre y a los 24 meses: no imita palabras simples y o sigue instrucciones sencillas… Ante todos estos signos y síntomas deberá acudir al pediatra para descartar un trastorno auditivo.

¿Cómo se trata?

Con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente se puede establecer un tratamiento con audífonos para amplificar los sonidos y estos puedan ser detectados por los oídos dañados. O bien el tratamiento quirúrgico mediante un implante coclear. Todo dependerá del tipo de sordera.

¿Qué es el implante coclear?

Es un dispositivo electrónico pequeño que puede ayudar a oír a personas sordas. No restablece la audición normal, sino que proporciona una comprensión útil de los sonidos ambientales y le ayuda a comprender el habla.

Los implantes cocleares van alrededor de las partes dañadas del oído y estimulan directamente el nervio auditivo, el cual envía las señales generadas por el implante al cerebro y este las reconoce como un sonido.

Escuchar a través de un implante coclear es diferente a escuchar con audición normal.

¿Cuánto tiempo tarda un niño en oír con un implante coclear?

Después de la intervención, se empezará a oír alrededor de 1 mes. Es de suma importancia que, durante los primeros meses de vida del bebé, los padres presten mucha atención a su comportamiento ante estímulos sonoros, para detectar si oye correctamente.