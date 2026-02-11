LLUVIAS
Nils vuelve a dejar Ourense pasada por agua
Maristas en Londres
Maristas en Londres

Idiomas y experiencias para los alumnos de Maristas

Alumnos de Secundaria disfrutaron de semanas de inmersión lingüística en Inglaterra e Irlanda

Las aulas del colegio Maristas se han trasladado, por unos días, a cientos de kilómetros de distancia. Los alumnos de los tres primeros cursos de Secundaria han disfrutado de una semana de inmersión lingüística en Irlanda e Inglaterra, una experiencia que combina el aprendizaje académico con la aventura internacional.

Allí, las clases por la mañana se han completado con actividades culturales, visitas y juegos por las tardes, acabando el día con las respectivas familias que los hospedaron. Las sesiones de formación se han enfocado en la comprensión y expresión oral, reforzadas por el entorno real de lengua y cultura inglesas. Las visitas de las tardes y la excursión del domingo han ofrecido a los alumnos de primero una panorámica de Dublín a través de una divertida yincana y de la localidad de Ennis, donde se alojaban. Por su parte, el alumnado de tercero visitó los lugares emblemáticos de Londres y conoció en profundidad Cambridge, con paseos guiados por la ciudad y el Trinity y el King's College, así como los museos Botánico y de Zoología. Todo ello ha hecho de estos Ministays una experiencia que va mucho más allá del aprendizaje del idioma: autonomía, convivencia, cultura y crecimiento personal. Sin duda, una semana que dejará huella.

Así, el objetivo de estos viajes trasciende lo lingüístico para convertirse en una auténtica experiencia vital.

Programa de inmersión lingüística de Maristas
