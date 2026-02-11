Idiomas y experiencias para los alumnos de Maristas

Las aulas del colegio Maristas se han trasladado, por unos días, a cientos de kilómetros de distancia. Los alumnos de los tres primeros cursos de Secundaria han disfrutado de una semana de inmersión lingüística en Irlanda e Inglaterra, una experiencia que combina el aprendizaje académico con la aventura internacional.

Allí, las clases por la mañana se han completado con actividades culturales, visitas y juegos por las tardes, acabando el día con las respectivas familias que los hospedaron. Las sesiones de formación se han enfocado en la comprensión y expresión oral, reforzadas por el entorno real de lengua y cultura inglesas. Las visitas de las tardes y la excursión del domingo han ofrecido a los alumnos de primero una panorámica de Dublín a través de una divertida yincana y de la localidad de Ennis, donde se alojaban. Por su parte, el alumnado de tercero visitó los lugares emblemáticos de Londres y conoció en profundidad Cambridge, con paseos guiados por la ciudad y el Trinity y el King's College, así como los museos Botánico y de Zoología. Todo ello ha hecho de estos Ministays una experiencia que va mucho más allá del aprendizaje del idioma: autonomía, convivencia, cultura y crecimiento personal. Sin duda, una semana que dejará huella.

Así, el objetivo de estos viajes trasciende lo lingüístico para convertirse en una auténtica experiencia vital.