LLUVIAS
Nils vuelve a dejar Ourense pasada por agua
Alumnos do clube de lectura
Alumnos do clube de lectura

Lecturas do Cardenal Cisneros en cafés con historia

Alumnos do colexio saíron ás rúas da cidade para compartir momentos entre letras en espazos de referencia

Alumnas e alumnos de Cardenal Cisneros, membros do Clube de Lectura, saíron á rúa para compartir lecturas e palabras en espazos emblemáticos da cidade, achegando a literatura á vida cotiá e convidando á cidadanía a participar desta experiencia cultural. Durante estes días visitaron varios cafés con historia, nos que tiveron ocasión de descubrir a beleza do Pazo de Oca Valladares, actual sede do Liceo de Ourense, así como outros lugares cheos de memoria e tradición como A Coruñesa. Estes encontros converteron cada parada nun pequeno escenario literario aberto ao diálogo e á emoción compartida. Na terceira sesión fóra das aulas, o alumnado gozou do encanto do Café Latino e da orixinalidade do Druida.

Clube de lectura de Cardenal Cisneros
1/5 Clube de lectura de Cardenal Cisneros
Clube de lectura de Cardenal Cisneros
2/5 Clube de lectura de Cardenal Cisneros
Clube de lectura de Cardenal Cisneros
3/5 Clube de lectura de Cardenal Cisneros
Clube de lectura de Cardenal Cisneros
4/5 Clube de lectura de Cardenal Cisneros
Clube de lectura de Cardenal Cisneros
5/5 Clube de lectura de Cardenal Cisneros

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats