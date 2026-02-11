Lecturas do Cardenal Cisneros en cafés con historia
Alumnos do colexio saíron ás rúas da cidade para compartir momentos entre letras en espazos de referencia
Alumnas e alumnos de Cardenal Cisneros, membros do Clube de Lectura, saíron á rúa para compartir lecturas e palabras en espazos emblemáticos da cidade, achegando a literatura á vida cotiá e convidando á cidadanía a participar desta experiencia cultural. Durante estes días visitaron varios cafés con historia, nos que tiveron ocasión de descubrir a beleza do Pazo de Oca Valladares, actual sede do Liceo de Ourense, así como outros lugares cheos de memoria e tradición como A Coruñesa. Estes encontros converteron cada parada nun pequeno escenario literario aberto ao diálogo e á emoción compartida. Na terceira sesión fóra das aulas, o alumnado gozou do encanto do Café Latino e da orixinalidade do Druida.
