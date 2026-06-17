No es un adiós, es un hasta siempre, querida Marila

Quién lo iba decir por aquel año de 1970 aquella niña que tuvo el privilegio de ser una de las que participó en la inauguración del Parque Infantil de Educación Vial en la ciudad de Ourense, antes de continuar estoy plenamente convencido que ya marcabas maneras y formas en esta materia educativa, y que sería posteriormente una docente que ha ejercido su labor durante 42 años de manera impecable

Voy a permitirme en primera persona en comentar de la gran suerte que he tenido de cruzarme contigo en la vida, por aquel año 2016 durante una exposición itinerante sobre Prevención de Atropellos a Peatones, ya que en ese encuentro nació nuestra colaboración educativa y por supuesto nuestra amistad.

Como docente, una persona a seguir tu ejemplo y tu labor polifacética incansable con una de tus grandes pasiones como es la filatelia y que gracias a ella también hemos llegado con tu gran colaboración, con la Educación Vial. Colaboración en la que siempre te estaré agradecido, pues fuiste junto conmigo, una de las creadoras y puesta en marcha de ese programa Educativo Vial, llamado “Ourense educa e involucra”, por donde han pasado cientos de escolares en las etapas de infantil, primaria y secundaria.

Ahora en Agosto te jubilas y recientemente te hicimos un homenaje del grupo de voluntarios qué han estado colaborando en actividades de Educación y Seguridad Vial, donde de nuevo se ha demostrado la huella que dejas para siempre como persona y como docente y esa virtud que tienes de ser tan polifacética. No es un adiós, es un hasta siempre… y de nuevo una muestra de cariño y afecto que yo personalmente te debía de hacer al menos en este medio, donde tanto has colaborado con el Xornal Escolar.

Gracias por tanto aportado, querida Marila.