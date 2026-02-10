Recuperando os xogos tradicionais en Baños de Molgas
Os alumnos viviron unha divertida xornada na que aprenderon a xogar con actividades doutras épocas
O colexio de Baños de Molgas, en colaboración co Centro de Cultura Popular “Xaquín Lorenzo Fernández” da Deputación de Ourense, celebrou unha xornada de Xogos Populares e tradicionais na que os alumnos do centro educativo tiveron a oportunidad de recuperar moitos dos xogos cos que se divertiron de pequenos os seus pais e avós. Ao longo da mañá, grazas as aportacions e indicacións de Lito, os rapaces de Primaria pasaron unha xornada lectiva sumamente entretida e enriquecedora. De feito, nos seguintes días, os profesores viron como moitos dos xogos que Lito lles ensinou os volvían poner en práctica a hora do tempo de lecer.
