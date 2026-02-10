LLUVIAS
Un nuevo frente borrascoso vuelve a poner en guardia la provincia de Ourense
Xogos populares en Baños de Molgas
Xogos populares en Baños de Molgas

Recuperando os xogos tradicionais en Baños de Molgas

Os alumnos viviron unha divertida xornada na que aprenderon a xogar con actividades doutras épocas

O colexio de Baños de Molgas, en colaboración co Centro de Cultura Popular “Xaquín Lorenzo Fernández” da Deputación de Ourense, celebrou unha xornada de Xogos Populares e tradicionais na que os alumnos do centro educativo tiveron a oportunidad de recuperar moitos dos xogos cos que se divertiron de pequenos os seus pais e avós. Ao longo da mañá, grazas as aportacions e indicacións de Lito, os rapaces de Primaria pasaron unha xornada lectiva sumamente entretida e enriquecedora. De feito, nos seguintes días, os profesores viron como moitos dos xogos que Lito lles ensinou os volvían poner en práctica a hora do tempo de lecer. 

