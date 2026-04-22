Galería | En Seixalbo o deporte, mellor ó aire libre

Xornal Escolar

Movemento e convivencia en Seixalbo para celebrar un animado Día da Educación Física na Rúa

La Región
Publicado: 22 abr 2026 - 10:27 Actualizado: 22 abr 2026 - 10:30

O alumnado do colexio de Seixalbo celebrou o Día da Educación Física na Rúa cunha xornada de convivencia e movemento no Parque da Infesta, sumándose así á iniciativa estatal para demostrar que o exercicio físico non entende de muros nin de pantallas baixo un lema que reivindicaba a conexión entre corpo e mente nun mundo atravesado pola tecnoloxía. A xornada comezou cando os estudantes saíron das súas aulas uniformados para a ocasión e baixaron camiñando dende o colexio, onde agardaban veciños e familiares. Durante máis dunha hora, o espazo público transformouse nun escenario de vitalidade onde se sucederon coreografías grupais, xogos cooperativos e diversas dinámicas deseñadas para fomentar o traballo en equipo e a saúde física.

Esta iniciativa, coordinada en toda a comunidade polo COLEF Galicia, buscou este ano poñer o foco na necesidade de desconectar dos dispositivos electrónicos para recuperar o espazo social do movemento. Segundo explicaron os responsables do centro, o obxectivo principal era dar visibilidade á materia e amosar á veciñanza que a Educación Física actual é unha disciplina integral que traballa tanto o benestar emocional como o social. Coas risas e o esforzo dos nenos como protagonistas, a xornada concluíu deixando claro que a rúa tamén funciona como unha aula esencial para a aprendizaxe activa.

Día da Educación Física na rúa no colexio de Seixalbo
Contenido patrocinado

stats