Tapones solidarios

El colegio Divina Pastora MM Franciscanas de Ourense es punto de recogida taponera que a la vez que colabora con el medioambiente para frenar el cambio climático ayuda a que niños y niñas enfermos tengan una mayor calidad de vida. Actualmente colabora con la Fundación Seur dentro de la campaña “Tapones y tapas al rescate”.

Los/as beneficiarios/as de este proyecto deben ser menores de edad, con enfermedades o minusvalías graves, y que requieren tratamientos médicos u ortopedias que a día de hoy no son contempladas por nuestra Seguridad Social y cuyas familias no disponen de los recursos necesarios para acceder a ellos.

¿Qué tapones sirven?

En la secretaría/portería del colegio Divina Pastora, sita en la calle Cardenal Quevedo, nº 27 de Ourense, se puede entregar cualquier tapón de plástico, sirven todos. Si uno/a se fija, a veces los tapones de plástico llevan una marca que indica la clase a la que pertenecen. Así encontramos:

- Nº 5 (PP): polipropileno; es considerado el más valioso por las empresas que los adquieren.

- Nº 2 (PEHD o PEAD: polietileno de alta densidad.

- Nº 4 (PELD o PEBD): polietileno de baja densidad.

A veces, los tapones vienen marcados con el número de la clase de plástico del que están fabricados. Son válidos el nº 2, nº 4 y nº 5.

El polietileno es más ligero y una vez que se ha reciclado se usa para fabricar otros envases e incluso para el sector textil; el prolipopileno, en cambio, es más duro y resistente, y se utiliza para una gama más amplia de productos: tubos, papeleras o vallas

A Franciscanas, como punto de recogida, se deben entregar en bolsas de plástico, que sean resistentes y estén cerradas. Después os enseñaremos como Ecovigilantes los clasifican y “embotellan”.

¿Qué tapones y tapas se pueden reciclar? De alimentación

Sirven:

- Tapones de botellas de agua, refrescos...

- Tapones de tetra-brick, incluyendo la parte que está pegada al cartón.

- Tapones de botellas de aceite, de salsa, etc. También sirve la parte pegada a la botella.

- Tapas de queso de untar, mantequilla, etc.

- Tapa y todo el recipiente de la caja de chicles.

- Tapas de botes de cacao, café soluble, galletas saladas, etc.

- Tapones de botes de nata en spray.

- Tapones de ketchup y mayonesa.

- Tapas de botes de especias.

No sirven:

- Cápsulas de café, ni plástico ni aluminio.

- Tapas de café o refrescos que se utilizan para tapar los vasos de bebidas para llevar.

-Tapas de contenedores para llevar comida.

Productos infantiles

Sirven:

- Tapas de leches, cereales infantiles y de potitos.

- Envoltorio interior de plástico del juguete de los huevos de chocolate.

- Tapa de botella de aceite, los polvos de talco.

- Dosificador de cremas y jabones.

- Tapa de cajas o paquetes de toallitas.

No sirven:

- Roscas de las tetinas de los biberones.

- Protectores de chupetes y biberones.

Productos de limpieza

Sirven:

- Cajas de polvos quitamanchas.

- Tapones de detergentes y suavizantes líquidos.

- Boquillas de detergentes lavavajillas concentrados.

- Tapones de limpiadores en spray.

- Boquillas de productos que se pulverizan.

- Tapas de cajas de cápsulas de detergente concentrado y de quitamanchas.

No sirven:

- Pistolas pulverizadoras. Ej: de limpiacristales (ni los tubitos).

Material escolar y de oficina

Sirven:

- Capuchones de bolígrafos, rotuladores y pegamento.

No sirven:

- Tapón de correctores de escritura.

Otros

Sirven:

- Tapas de bidones.

- Tapones de bombonas de butano.

- Tapas de plástico de botes de pintura.

No sirven:

- Vasitos dosificadores de medicamentos (llevar a la farmacia, Punto Sigre).

- Tapones de productos tóxicos (llevar al gestor autorizado).

¿Por qué se recogen los tapones de plástico?

Primeramente, lo que hay que destacar es por ayudar al planeta, a nuestra casa común, y a los seres humanos en dos vertientes: generando ingresos a las empresas del sector del reciclaje y ayudando en la mejora de la calidad de vida de muchas personas que lo necesitan.

El valor que tiene un tapón de plástico depende de varias razones; la principal radica en el material de su fabricación, el polietileno de alta densidad, que es un plástico de gran calidad y que tiene mucha demanda en el mercado, ya que es es un residuo limpio y que ocupa poco espacio, y que además da mucho beneficio en el proceso de reciclaje en las plantas recicladoras.

Cuando la “fiebre taponera” comenzó en España hace ya muchos años, se llegaba a pagar unos 1400 euros por tonelada entregada; pero la profusión de las plantas de reciclaje han hecho que en la actualidad apenas alcancen los 200 euros. Hoy en día se calcula que solamente se está reciclando un 10% del plástico producido (para este 2021 a nivel mundial se producirán más de 500 millones de toneladas de plástico).

El reciclaje de tapones en la actualidad lo asociamos exclusivamente a los procedentes de las botellas de plástico, pero conforman una amplia gama entre los que se encuentran todo tipo de tapones que enviamos directamente a los contenedores amarillos, o aún peor, al orgánico: tapones de botellines de agua, los de todo tipo de productos de limpieza, tapas de alimentos envasados, los de los tubos de pasta dentrífica, los de desodorantes rollon, las cajitas de toallitas húmedas, de la mantequilla, o del foie gras... y no nos olvidemos de los capuchones de bolígrafos y rotuladores, que en nuestro caso como Centro Educativo son incontables...

Hasta hace muy poco tiempo de los tapones no se sacaba nada en absoluto; cuando aún no existián estas asociaciones que los recogen a lo largo y ancho de Galicia y de España, sencillamente iban a los vertederos, que además carecían de la capacidad de recuperar este minúsculo material. En una tonelada, por término medio, se pueden contener unos 500.000 tapones, que una vez tratados, dan un material llamado granza, con lo que en la economía circular se vuelven a la vida en forma de botellas de detergentes o de leche, cajas de fruta, juguetes, cubos y tiestos para plantas, muebles de jardinería, etc. ¡Hasta “asfalto” para carreteras!

Las ventajas de un tapón son varias: empecemos por su poco peso, de dos a tres gramos por unidad, aunque al final ocupan volúmenes enormes; es un residuo que llega bastante limpio a las plantas que los reciclan, sin precisar maquinaria o tecnología específica: a través de un proceso físico y químico se limpian, se funden y se convierten en lo anteriormente citado

Ecovigilantes de Franciscanas

Y ahora explicamos nuestro cometido; a diario se entregan en el colegio Divina Pastora muchas bolsas con este preciado material; o bien gente de Ourense sin relación con el colegio; o bien el propio alumnado y sus familias, que llenos de ilusión nos las dejan como punto de recogida. Los almacenamos en un cuarto y todos los lunes al mediodía Ecovigilantes nos ponemos manos a la obra: en pequeños grupos con guantes y mascarillas, los vamos clasificando primero por tamaño, y si fuera posible, por el tipo de plástico que contienen.

Tenemos botellas de agua de cinco u ocho litros que nos ayudan a dejarlos muy bien empaquetados, con sus etiquetas de Ecovigilantes, y otras señales de programas ambientales en los que participamos: pegatinas del Programa Stars España, Stop Basuraleza, de Ecoembes... Una botella de ocho litros llena de tapones tendría un valor de 25 céntimos; así que imagina las que hacen falta para un tratamiento médico de 3000 ó 4000 euros...!!!

Cuando ya tenemos listas muchas botellas llenas de tapones el profesor Gonzalo, alma de Ecovigilantes, las traslada en su coche a otro punto de recogida para su entrega a las plantas de reciclaje, a Seur en el Polígono Industrial de San Ciprián (cada vez son menos las empresas que los recogen), donde se juntan con cientos de cajas y sacas llenas de tapones que han depositado mucha gente solidaria. Ecovigilantes deposita en sacos aquellos tapones que por su tamaño mayor no caben en la boca de las botellas.

Con esta simple acción Ecovigilantes promueve un voluntariado en su alumnado, que en 1º de Bachillerato en uno de los poquísimos centros educativos que promueve la asignatura de Voluntariado como materia de libre configuración; y además ayudamos al planeta a través de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- 12 Producción y Consumo Responsables

- 13 Acción por el Clima

- 14 Vida Submarina

- 15 Vida de Ecosistemas Terrestres

Así que ya sabéis, como en el cerdo... del tapón se aprovecha todo. ¿Te apetece? En Franciscanas te esperamos.