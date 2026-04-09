Unión cultural a través de la radio en Salesianos

Un grupo de 20 alumnos de Salesianos que cursan la materia de Educación Dixital en tercero de ESO vivió una experiencia única de intercambio en la ciudad portuguesa de Oporto, donde cruzaron fronteras para compartir aprendizaje y convivencia con estudiantes del país vecino. Los jóvenes fueron recibidos por sus compañeros portugueses, con quienes trabajaron conjuntamente en un proyecto de radio escolar. La iniciativa permitió al alumnado aprender nuevas dinámicas de comunicación, fortalecer vínculos y desarrollar su creatividad en un entorno internacional. Además de las actividades académicas, también hubo tiempo para el ocio y el conocimiento cultural.