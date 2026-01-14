El Concello de Xunqueira de Ambía afirma su postura: no a la panta de biogás

Los vecinos de Xunqueira de Ambía llenaron el Salón de Plenos para ser partícipes del pleno extraordinario que el Concello convocó para atender la petición del Bloque Nacionalista Galego (BNG) para que el grupo de gobierno aclarase su postura sobre la planta de biogás que Ence pretende instalar en el territorio municipal.

Durante la sesión plenaria, la tensión evidenció una situación que llevaba meses gestándose a través de comentarios y publicaciones en redes sociales. José Luis Gavilanes, el regidor local, abrió la el turno de palabra aclarando que todo lo que había hecho el Concello es ofrecer los informes que varias empresas -no sólo Ence- habían pedido respecto a las posibilidades del suelo rústico en el territorio, y que en ningún caso en estas peticiones se les había hecho llegar el proyecto de la planta de biogás.

La técnica responsable aclaró de forma pormenorizada todos los informes enviados, así como otras conversaciones no oficiales sobre los intereses de las empresas en instalar diferentes proyectos a lo largo y ancho del territorio comarcal.

Si bien las explicaciones de la técnica no entraron a debate, la portavoz nacionalista, Sonia Vidal, profesó una serie de preguntas al regidor para intentar aclarar la postura oficial del grupo de gobierno así como de los procesos que se habían iniciado para frenar el proyecto.

Durante la acalorada discusión en la que tanto unos y otros entraron en descalificativo, se evidenció con palabras el sentimiento de "engaño" que ambos grupos sienten respecto a la postura contraria.

El grupo de gobierno votó por unanimidad que estaban en contra del proyecto, si bien dejando caer que si todo está en orden y en regla, a nivel legal disponen de pocas herramientas para frenarlo. El BNG expresó su opinón, respaldada por varios de los presentes: El Concello mostró una postura ambigua durante el inicio del proceso.

Gavilanes no dudó en aclarar los hechos a los que la oposición hizo referencia, llegando a afirmar que trasladó este sentimiento de malestar vecinal y opinión negativa del proyecto al propio presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

José Nogueiras, vecino de Casnaloba, fue uno de los vecinos que hizo uso de la palabra para hacer peticiones comunes: información clara, verídica y objectiva sobre el proyecto, unidad de posturas y acciones concretas para que Ence desista. Gavilanes apuntó la intención de crear una nueva plataforma vecinal que pueda hacer uso de expertos y técnicos que creen informes que puedan llegar a frenar el proceso.

Al alcalde se le aclaró que ya existe una plataforma en funcionamiento, invitándolo a sumarse para poder afrontar el tema de forma plural y en común.

Alegaciones

Uno de los puntos más candentes de la sesión recayó en el proceso de alegaciones. Sonia Vidal afirmó que las realizadas por el Concello son "unha lista dos Reis Magos" que buscan que las administraciones públicas mejoren las infraestructuras municipales y no atacar directamente al proyecto en sí.

Apoyo al sector primario

El segundo punto del pleno extraordinario sumó las dos mociones del PP y del BNG para exigir la paraliación del acuerdo UE-Mercosur, solicitar una revisión de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 28-34 y atender los de forma preventiva la proliferación de la dematosis nodular y garantizar estos tratamientos desde las administraciones públicas.