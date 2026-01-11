ÚLTIMA HORA
QUEN CHO DIXO

¿Sabe usted que de entre las diferentes opciones para dinamizar la economía local, el concello de Xunqueira de Ambía parece haber elegido la chatarra? ¿Que este cartel colocado en una de las vías locales ha confundido a más de uno? ¿Que parece ser que esta reclamación se debe al mamotreto en el que está colocada? ¿Y que el artista de esta queja pública domina la retranca como nadie?

