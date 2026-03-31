Peregrinos del mundo, unidos junto al Carballo de Padroso

El Carballo de Padroso, situado en la pequeña aldea homónima en Xunqueira de Ambía, fue ayer el protagonista de una jornada que citó a peregrinos de todo el mundo.

A media mañana, una veintena de personas de distintos orígenes llenaron las salas de la Fundación Bieito Ledo, afincada en Padroso y responsable de la promoción del ejemplar de carballo, para llevar a cabo una iniciativa que busca “celebrar la vida en una época complicada donde están pasando cosas horribles en el mundo”, explicó Patricia Abdelnour, la cumpleañera que decidió celebrar sus 50 vueltas al sol citando a todos sus amigos para hacer el Camino de Santiago y encontrarse en el árbol senlleiro.

Entre comida y bebida, los peregrinos compartieron sus caminos, ya que muchos emprendieron el recorrido desde distintos puntos. Deborah James, llegada de Estados Unidos, inició su camino hace más de una semana desde Porto, en Portugal, para reunirse en Padroso con el amplio grupo. “Me llama la atención de que todos estamos aquí gracias al árbol”, afirmó, “es increíble como este proyecto de enfoque local ha logrado conectar con todo el mundo”.

Una de las cosas que más destacaron los visitantes fue la “magia” y el “misticismo” de Galicia, materializados en el Carballo de Padroso, recién nombrado arbol senlleiro de Galicia. Además de la “amabilidad y el cariño de la gente”, esta sensación “la puedes sentir en el aire, en el musgo de las piedras cuando lo tocas, en el sonido de los riachuelos... Hay magia aquí”, afirmó Aseel Albanna, llegada de Irak.

Este escenario no solo sirvió para demostrar que el patrimonio de Galicia atrae a turistas de todo el mundo, sino que sirvió de encuentro para personas llegadas de Venezuela, Estados Unidos, Irán, Irak, entre muchas otras, ofreciendo un remanso de paz y diálogo local frente al conflicto global.

Los presentes firmaron un diploma como recordatorio de la finalidad de esta cita: “Potenciar e dinamizar o Camiño Mozárabe – Vía da Plata, dende a entrada en Galicia ata Santiago de Compostela, uníndose á Asociación de Amigos do Camiño de Santiago no caso de existir no seu país -ou intentar creala-, constituíndose en asociación vinculada á Fundación Bieito Ledo, que ten entre os seus fins potenciar este camiño e o medio ambiente a través do Carballo de Padroso, declarada árbore senlleira pola Xunta de Galicia”.

Finalizada la rúbrica, que Bieito Ledo comparó a la Organización de las Naciones Unidas por su carácter heterogéneo e internacional, los peregrinos se acercaron al árbol, situado a 132 kilómetros de su meta en Santiago de Compostela. Allí, lo abrazaron y admiraron, luego de conocer su historia y antigüedad, cerca de 300 años.

Árboles senlleiros

La provincia aumentó su abanico de árboles singulares tras la incorporación del ejemplar de Padroso en el Catálogo Galego de Árboles Senlleiras, cifrando en 30 la cantidad de árboles registrados. Esta efeméride celebrada ayer visibiliza la capacidad del patrimonio natural e inmaterial gallego, ligado a la historia y tradición, como un ejemplo de simbiosis entre la conservación de la identidad y la proyección internacional.