¿Sabe usted que la plaza del Concello de Xunqueira de Ambía se quedó a oscuras el sábado?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, un nuevo apagón en el rural. Esta vez Xunqueira de Ambía se quedó a ciegas.
¿Sabe usted que la plaza del Concello de Xunqueira de Ambía se quedó a oscuras el sábado? ¿Que los vecinos se preguntan si habrá sido otro atracón de las ratas con los cables? ¿Que quizás sea para que luzcan las decoraciones de Navidad que continúan coronando las calles? ¿Y que, una vez más, son los pocos que eligen quedarse -o instalarse- en el rural los que pagan el pato de la dejadez institucional?
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