Xunqueira de Ambía estrena nueva residencia para mayores

Xunqueira de Ambía ya disfruta de su nueva residencia de mayores “María Puga Martínez”, enclavada en el camino mozárabe de Santiago, tras ser inaugurada ayer en un acto que contó con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien estuvo acompañado por la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García; el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo; el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor y el regidor local, José Luis Gavilanes.

El centro asistencial ofrece con un total de 50 plazas para usuarios y actualmente cuenta ya con 18 residentes, además de crear cerca de 30 puestos de trabajo. Este nuevo servicio es fruto de la “xenerosidade de Maruxa Puga Martínez, quen decidiu doar estes terreos ao Concello -entre otros- pensando no futuro e nos seus veciños”, aclaró Gavilanes, evidenciando su legado “en cada espazo e en cada momento de cariño que se viva neste centro”. Para hacerlo realidad, contó con una inversión de cerca de 1,7 millones de euros, de los cuales el Ejecutivo autonómico aportó 1,2 millones y la Diputación de Ourense cerca de 450.000 euros.

El nuevo centro, dedicado a María Puga Martínez. | Xesús Fariñas

Esta infraestructura es la primera que se completa dentro del Plan de Inversiones acordado por el Gobierno gallego con la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), por el cual la Xunta colabora con los concellos de menos de 20.000 habitantes para ampliar y mejorar la red de centros de servicios sociales municipales destinados a mayores. “Á xente hai que coidala, dende que nace ata o final da súa vida. A obriga das Administracións é intentar atender as súas necesidades na medida do posible, e cando a xente se vai facendo maior é cando hai que poñer máis esforzo. E en iso estamos aquí”, destacó Rueda.

Ourense, la gran beneficiada

Este plan, que cuenta con 18,5 millones de euros de fondos europeos, llevará a cabo 24 propuestas en toda Galicia que sumarán 680 nuevas plazas -568 en residencias y 114 en centros de día- a las 16.000 actuales. Por su parte, la provincia de Ourense es la que más presupuetos concentra al realizarse en el territorio 16 proyectos que suman una inversión de la Xunta de 12 millones de euros, el 60% de la inversión total: “O noso obxectivo é cumprir o compromiso de ampliar o número de residencias e de centros de día. En toda Galicia, e especialmente onde máis falta fixera e onde máis colaboración tivéramos tamén. E aquí en Ourense encontramos moita colaboración”, explicó Rueda.

Estos 16 proyectos supondrán 400 nuevas plazas públicas en la provincia: 339 repartidas en 12 residencias y 69 en centros de día. Además, atenderán a la creación de un centro integral con servicios de atención diurna y residencial, y un nuevo centro social.

El presidente de la Xunta no dudó en aclarar que estos proyectos “son os que teñen que estar construídos e agardo que en funcionamento antes de que remate o ano”. Si bien, referenció la climatología que “complicou moito as obras nos últimos meses pero imos chegar cumplindo o compromiso”. Así, el titular del Gobierno gallego apuntó que desde el 2009 se ha triplicado la oferta de plazas públicas en residencias y que el objectivo es impulsar 3.500 nuevas hasta 2028.

La Diputación de Ourense, única colaboradora de la Xunta de Galicia

“Das catro deputacións de Galicia, a de Ourense foi a que decidiu que valia a pena implicarse e colaborar con nós para facelo posible”, aclaró Alfonso Rueda durante su intervención, refiriendose al Plan de Inversiones con la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) en el que se enmarca la construcción de este nuevo centro. “Oxalá cunda o exemplo, porque xuntos facemos máis, temos máis forza e podemos chegar a máis xente”, sentenció.

Por su parte, el presidente de la diputación de Ourense, Luis Menor, afirmó que “hoxe -por ayer- non vimos a supoñer, vimos a facer historia”, destacando que son la única administración provincial que colabora en el Plan. Así, Menor explicó que con su aportación completan “algo que para os concellos sería imposible”, apuntando que “as cousas fanse se todos colaboramos”.

En esta residencia de mayores, la institución provincial destinó cerca de 450.000 euros en tres anualidades, siendo los últimos 150.000 euros los que se incluirán en la modificación de crédito de abril: “O noso obxectivo é resolver a atención aos maiores con feitos”, destacó Menor, apuntando que estas instalaciones suponen múltiples beneficios para el territorio: La creación de puestos de trabajo cualificados, impulsando la economía de proximidad, ayudando a fijar población y como medida para combatir la soledad no deseada, convirtiendo las residencias en centros de socialización.