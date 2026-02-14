¿Sabe usted que en esta vida, para todo hay que tener un poco de arte? ¿Que para las mentes y manos inquietas, cualquier tarea ofrece un reto adicional? ¿Que no le bastó con recortar el seto en perfecta geometría, sino que este maestro de la jardinería de Xunqueira de Ambía, creó una figura que con sus brazos levantados, parecía disfrutar de las pasadas nevadas? ¿Y que la falta de rostro no le limita la expresión?

Relacionado Allariz selecciona los mejores jardines para su edición más libre