¿Sabe usted que en esta vida, para todo hay que tener un poco de arte?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la jardineria en Xunqueira de Ambía
¿Sabe usted que en esta vida, para todo hay que tener un poco de arte? ¿Que para las mentes y manos inquietas, cualquier tarea ofrece un reto adicional? ¿Que no le bastó con recortar el seto en perfecta geometría, sino que este maestro de la jardinería de Xunqueira de Ambía, creó una figura que con sus brazos levantados, parecía disfrutar de las pasadas nevadas? ¿Y que la falta de rostro no le limita la expresión?
