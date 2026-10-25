¿Sabe usted que este depredador peludo es el gato más famoso de todo Xunqueira de Espadanedo?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el guardián del monasterio de Santa María es un gato
¿Sabe usted que este depredador peludo es el gato más famoso de todo Xunqueira de Espadanedo? ¿Que Tito, como lo conocen los vecinos, se encarga del control de plagas? ¿Que ahora mismo su tarea principal es proteger el monasterio cisterciense de Santa María? ¿Que si uno quiere verlo puede acercarse al monasterio y aprovechar el viaje? -que habría que ver quién tiene más tirón entre los visitantes?
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