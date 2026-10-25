EDITORIAL
La democracia a pedradas y el voto del miedo

¿Sabe usted que este depredador peludo es el gato más famoso de todo Xunqueira de Espadanedo?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el guardián del monasterio de Santa María es un gato

Tito, el gato más famoso de Xunqueira de Espadanedo.
Tito, el gato más famoso de Xunqueira de Espadanedo. | La Región

¿Sabe usted que este depredador peludo es el gato más famoso de todo Xunqueira de Espadanedo? ¿Que Tito, como lo conocen los vecinos, se encarga del control de plagas? ¿Que ahora mismo su tarea principal es proteger el monasterio cisterciense de Santa María? ¿Que si uno quiere verlo puede acercarse al monasterio y aprovechar el viaje? -que habría que ver quién tiene más tirón entre los visitantes?

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